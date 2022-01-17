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Опубликовано расписание автобусов до места крещенских купаний в Рязани
Горожане смогут доехать до «Орешка с 22:00 18 января до 2:00 19 января двумя автобусами, которые будут курсировать по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.

В ночь с 18 на 19 января в Рязани на Ореховом озере пройдут крещенские купания. Сайт горадминистрации опубликовал расписание автобусов, которые будут ходить до озера.

Горожане смогут доехать до «Орешка с 22:00 18 января до 2:00 19 января двумя автобусами, которые будут курсировать по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.

Автобусы будут ходить каждые 15 минут по расписанию:

  • от площади Свободы: 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45.
  • от Орехового озера: 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00.

Купания начнутся с 23:00. Возле купели будут дежурить медики, полиция, спасатели.

В мэрии отметили, что купание в других открытых водоемах города небезопасно.