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На трех улицах Семчина отключат электричество
Причина отключения — работы на воздушной линии.

На трех улицах Семчина отключат электричество. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 18 января, с 10:00 до 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • улица Семчин Лоск, дома №№ 33, 38, 39, с 42 по 46-а, 48, 49, с 52 по 54, 56, 58;
  • улица 5-й Озерный переулок, дома №№ 10, 16, 18, 19, 21, 24, с 26 по 30, 33, 36, 40, 42;
  • улица Трехреченская, дома с 33 по 35, с 42 по 45, 48, с 55 по 57, с 60 по 63.

Причина отключения — работы на воздушной линии.