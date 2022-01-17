На трех улицах Семчина отключат электричество
Причина отключения — работы на воздушной линии.
На трех улицах Семчина отключат электричество. Об этом сообщили на сайте мэрии.
Во вторник, 18 января, с 10:00 до 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- улица Семчин Лоск, дома №№ 33, 38, 39, с 42 по 46-а, 48, 49, с 52 по 54, 56, 58;
- улица 5-й Озерный переулок, дома №№ 10, 16, 18, 19, 21, 24, с 26 по 30, 33, 36, 40, 42;
- улица Трехреченская, дома с 33 по 35, с 42 по 45, 48, с 55 по 57, с 60 по 63.
Причина отключения — работы на воздушной линии.