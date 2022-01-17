Хубезов заявил о готовности России к всплеску заболеваемости COVID-19

По словам депутата, в настоящее время в стране проводятся все необходимые этапы подготовки: работают как федеральные, так и региональные штабы, регионы в усиленном режиме закупают медикаменты, готовят кадровый резерв и резерв коечного фонда.

Россия готова к всплеску заболеваемости COVID-19. Об этом в понедельник, 17 января, заявил председатель комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Хубезов, пишут РИА Новости .

По словам депутата, в настоящее время в стране проводятся все необходимые этапы подготовки: работают как федеральные, так и региональные штабы, регионы в усиленном режиме закупают медикаменты, готовят кадровый резерв и резерв коечного фонда. При этом, по мнению Хубезова, меры профилактики при «омикроне» ничем не отличаются от других штаммов — вакцинация, средства защиты органов дыхания, дистанцирование и избегание мест массового скопления людей.

«Говорить о том, что у нас в начале февраля будет снижение с „омикроном“ по сути дела мы только стоим в начале пятой волны. Наверное, это слишком оптимистичный прогноз. Скорее всего, будет не так. Расслабляться здесь нельзя», — подчеркнул депутат.

Также Хубезов не берется прогнозировать развитие ситуации с омикрон-штаммом в России, так как ситуация с новым видом ковида в других странах складывается по-разному.