Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах
Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест.
Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом в понедельник, 17 января, спикер палаты Вячеслав Володин написал в своем
Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест.
«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал Володин.