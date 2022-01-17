Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест.

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом в понедельник, 17 января, спикер палаты Вячеслав Володин написал в своем telegram-канале .

Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал Володин.