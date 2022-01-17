Депутат Константин Смирнов прокомментировал ситуацию с вырубкой леса в Алеканове

Поводом для комментария стала публикация РЗН. инфо об уничтожении вековых деревьев на частной земле.

Депутат совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанского района Константин Смирнов высказал свое мнение о вырубке леса на территории села Алеканово. Поводом для комментария стала публикация РЗН. инфо об уничтожении вековых деревьев на частной земле.

«Как выяснило ваше издание, речь идет о землях сельхозназначения. По логике, если собственник покупает „сельхозку“ (кстати, по цене несоизмеримо меньшей, чем участок под индивидуальное строительство), то он собирается там заниматься сельским хозяйством, — убежден Смирнов. — По той же логике, отраженной в законодательстве, изначальный статус земли появляется не с потолка, а потому что есть генплан территории, органы власти в соответствии с социально-экономической ситуацией, прогнозом этой ситуации на десятилетия вперед, запросами населения, определили, что вот здесь у нас будут коттеджные поселки, здесь пашня, здесь, например, линии электропередач».

По мнению депутата, лишь в очень исключительных случаях можно внести изменения, переведя землю в иную категорию. Он объяснил, что собственнику нужно выйти в соответствующее ведомство, рассказать, что ситуация изменилась и на территории больше не имеет смысла сажать что-либо, а дома построить можно. Ответственный орган рассматривает его аргументы, проводит публичные слушания.

«На деле ничего этого нет, все генпланы — филькины грамоты, — считает Смирнов. Заинтересованные лица берут землю сельхозназначения, заранее зная, что в силу неформальных связей им без проблем переведут ее под застройку. Могут ответить — вот конкретно на этом участке ничего же не сажали, там деревья. Так случается очень часто, потому что даже в советские годы не все колхозные земли запахивались, они зарастали лесом. А на некоторых специально сажали защитные леса. Но если сейчас эта земля объективно не нужна под аграрные нужды, то ее можно же перевести в зону озеленения. Но это, понятное дело, никому не интересно».

В беседе с журналистом РЗН. инфо депутат напомнил, что с 2019 года все полномочия по землепользованию у муниципальных образований отобрали, а перевод любого участка — компетенция главархитектуры и ее подведомственных учреждений.