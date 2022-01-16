В Рязанском кремле известного жителям кота Тишку загрызли собаки

В Рязанском кремле кот Тишка, которого знали многие горожане, загрызла свора собак. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила руководитель галереи дизайна «Переулок счастья» Кира Рязанова.

В Рязанском кремле кот Тишка, которого знали многие горожане, загрызла свора собак. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила руководитель галереи дизайна «Переулок счастья» Кира Рязанова.

«Нашего знаменитого кремлевского кота Тишку сегодня порвала свора собак! Кот погиб! Эта свора множится с каждым днем! Нападают на людей с домашними собаками, на детей и котов… На все наши обращения администрация либо футболит, либо отписывается! Я лично осенью писала заявление, когда эти же собаки напали на девочку на велосипеде. Пришел полицейский, все красиво записал и… все осталось по-прежнему!» — написала рязанка.

По ее словам, стаю возглавляет черно-белая собака, которая рожает несколько раз в год, вокруг нее бегают 7-8 кобелей и ведут себя агрессивно. В основном собаки обитают возле Успенского собора.

«…если действительно пострадают люди, или, не дай Бог, ребенок! Как еще достучаться до городской власти?» — подытожила Рязанова.