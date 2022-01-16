В Рязанской области число заболевших COVID-19 вновь превысило 100 за сутки
В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 62 914 рязанцев.
В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 62 914 рязанцев. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровели 12 человек. Всего вылечились 58 195 жителей региона.
Скончались 14 рязанцев, всего — 2701 человек.
В России за сутки выявили 29 230 случаев COVID-19, умерли 686 пациентов.