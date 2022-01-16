В Рязанской области 17 января прогнозируют снег и метель
В Рязанской области в понедельник, 17 января, днем пройдет небольшой снег, местами метель. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 17 января, днем пройдет небольшой снег, местами метель. Прогноз опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков.Гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью составит −11…−6 градусов, днем −8…−3 градуса.