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В Рязани спорткомплекс «Дельфин» продают почти за 104 миллиона рублей
В Рязани выставили на продажу спортивный комплекс «Дельфин», который находится в микрорайоне Канищево. Объявление опубликовано на сайте Avito.

В Рязани выставили на продажу спортивный комплекс «Дельфин», который находится в микрорайоне Канищево. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Указанная цена — 103 млн 824 тыс. рублей (42 тыс. рублей за кв. м).

В объявлении говорится, что площадь трехэтажного комплекса с плавательным бассейном составляет 2 472 кв. м. Общая площадь земельного участка равна 2 946 кв. м.

Объект был сдан в эксплуатацию в начале 2015 года.

«Используется по прямому назначению, как спортивный комплекс „Дельфин“, предназначенный для предоставления оздоровительных услуг жителям Рязани. Оснащен универсальным залом для игровых видов спорта, тренажерным, танцевальным залами и бассейном с шестью дорожками», — написано в объявлении.