В Рязани пройдет выставка художника Бориса Черствого «Апология»

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет выставка заслуженного художника Р. Ф. Бориса Черствого «Апология». Открытие пройдет в пятницу, 21 января, в 16:00, сообщили в галерее.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» пройдет выставка художника Бориса Черствого «Апология». Открытие пройдет в пятницу, 21 января, в 16:00, сообщили в галерее.

Борис Черствый родился в 1950 году в Москве в семье дипломата, часть детства провел в Афинах, и это повлияло на формирование мироощущения будущего художника.

Черствый завершил работу над серией «Апология» в 2015 году. Экспозиция выставки включает в себя более 30 работ — инсталляцию «Апология» и скульптуры, созданные автором в разные годы.

В серию вошли библейские образы, трактованные в аскетичной манере, выраженной в синтезе графики и скульптуры. Основная техника — бронзовое литье, дерево. Автор использует минимальный набор художественных средств: только выпуклости, прочерченные линии и игру света и тени.

Борис Черствый — член Союза художников СССР (России) с 1986 года, Заслуженный художник РФ, обладатель Серебряной медали (2005) и медали «Шувалов» (2010) Российской академии художеств, неоднократный лауреат премии Международного скульптурного симпозиума.

Выставка будет работать до 21 февраля с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца, вход до 18:00.