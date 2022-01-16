В Центральную Россию придут крещенские морозы

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России выпадет до половины месячной нормы осадков на следующей неделе. Об этом он написал в своем Instagram.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России выпадет до половины месячной нормы осадков на следующей неделе, ожидаются крещенские морозы. Об этом он написал в своем Instagram .

По его словам, на неделе установится снежная, ветреная и умеренно морозная погода. С утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м/с. Ночная температура составит −2…−7, днем 0…-5 градусов.

Синоптик добавил, что во вторник снег усилится, сугробы подрастут с 32 до 37 см. Атмосферное давление резко повысится и вернется в норму — 746 мм ртутного столба.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные! В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится, эхом уходящего циклона кое-где (преимущественно на юге, юго-востоке и востоке) еще отзовется скоротечный снег. Ветер будет задувать с севера, по скорости 4-9 м/с. В Москве воздух остынет до −10…−12, по области: на юге и востоке −7…−12, на западе и севере до −12…−17, в самых северных районах Подмосковья до -20, но в ощущениях, из-за северного ветра, будет казаться, что на 4-5 градусов холоднее. В светлое время суток небольшой снег возможен лишь вечером, в столице не выше −7…−9, по области −7…−12, что в общем, соответствует многолетним климатическим показателям. Высота снежного покрова достигнет 38 см», — написал Тишковец.

Во второй половине недели прогнозируется еще около 10 мм осадков, а высота снежного покрова в Москве в выходные составит примерно 45 см при норме 25 см. Ночные морозы будут держаться в диапазоне −7…−12, днем от -2 до -7. Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20-25 мм — около половины всей январской нормы, подытожил синоптик.