Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович по решению суда будет депортирован из Австралии и не сыграет на Australian Open. Ранее сербу повторно аннулировали визу, сообщает «Чемпионат».

Первая ракетка мира Новак Джокович по решению суда будет депортирован из Австралии и не сыграет на Australian Open. Ранее сербу повторно аннулировали визу, сообщает « Чемпионат ».

Ходатайство адвокатов теннисиста отклонено судом, Джокович проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и в ближайшее время спортсмена депортируют. Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Он получил медотвод, позволяющий не прививаться от COVID-19.

Девятикратный чемпион Australian Open уже успел потренироваться на кортах турнира и был посеян под первым номером. В первом круге он должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Первый соревновательный день турнира пройдет в понедельник, 17 января.