Стало известно о начале испытаний нового препарата от коронавируса

В Центре имени Гамалеи стартовали клинические исследования препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

В Центре имени Гамалеи стартовали клинические исследования препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

Он отметил, что на прохождение первой и второй фазы испытаний потребуется от 3,5 до 4 месяцев.

«Я надеюсь, мы увидим этот препарат во второй половине весны. Но то, что этот препарат эффективен, уже известно по западным аналогам», — цитирует Гинцбурга ТАСС .

Ранее Гинцбург заявил, что препарат для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, который разрабатывают специалисты центра, эффективен и против омикрон-штамма.