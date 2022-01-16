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Могильщика из Ленобласти подозревают в изнасиловании трехлетней девочки
Жителя Выборгского района Ленинградской области подозревают в надругательстве над трехлетней девочкой. Мужчина ранее воспитывался в одной приемной семье с мамой девочки.

Жителя Выборгского района Ленинградской области подозревают в надругательстве над трехлетней девочкой. Мужчина ранее воспитывался в одной приемной семье с мамой девочки. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в субботу, 15 января, мать девочки уехала на час по делам и попросила старого знакомого присмотреть за детьми, которые спали.

По дороге ее машина застряла в снегу, поэтому женщина задержалась. Дома она встретила приятеля у подъезда. Он сказал, что ходил в магазин за сигаретами.

Дома старшая девочка пожаловалась матери на свое состояние и сказала, что мужчина ее трогал. Мать вызвала скорую. После осмотра малышки врачами предполагаемого педофила задержали. Возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, подозреваемый не работал официально, но иногда копал могилы на местном кладбище.