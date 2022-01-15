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В Скопине женщина в гостях ограбила спящего мужчину
В Скопине 37-летняя женщина украла у спящего мужчины ювелирное украшение. Кражу раскрыли оперативники уголовного розыска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопине 37-летняя женщина украла у спящего мужчины ювелирное украшение. Кражу раскрыли оперативники уголовного розыска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители получили сведения о том, что в Скопине женщина пытается сбыть случайным знакомым мужское золотое украшение. Выяснилось, что 37-летняя женщина давно не имеет постоянного дохода и злоупотребляет спиртными напитками.

Полицейские разыскали женщину и опросили ее. Выяснилось, что цепочка краденая. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, женщина со своими знакомыми отправилась в гости к небольшой компании. Собравшиеся отмечали прошедшие праздники, общались и выпивали. Во время застолья женщина заметила, что один из гостей заснул под действием спиртного. Она незаметно сняла со спящего золотую цепочку.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).

Похищенное вернули законному владельцу. Потерпевший думал, что сам где-то случайно обронил золотое украшение, поэтому обращаться за помощью в полицию не собирался.