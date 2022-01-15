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В Севастополе пропавшую в декабре школьницу нашли в квартире у пенсионера
В Севастополе нашли пропавшую в конце декабря школьницу. Девочку приютил пенсионер по ее просьбе, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В Севастополе нашли пропавшую в конце декабря школьницу. Девочку приютил пенсионер по ее просьбе, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Четырнадцатилетняя школьница пропала 27 декабря после того, как вышла из школьного автобуса.

Оперативники установили местонахождение девочки. Выяснилось, что со дня своего исчезновения она жила в квартире 80-летнего пенсионера. По его словам, он приютил девочку после ее настойчивых просьб. Школьница рассказала, что ушла из дома из-за конфликтов в семье и отсутствия взаимопонимания с матерью.

Девочку отправили в социальный приют для детей и подростков для оказания необходимой помощи педагогами и психологами.

Предварительно установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления.