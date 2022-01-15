В Сасове новую школу откроют в конце февраля

В Сасове новую школу № 1 откроют в третьей декаде февраля. Об этом рассказала глава города Евгения Рубцова на своей странице «ВКонтакте».

В Сасове новую школу № 1 откроют в третьей декаде февраля. Об этом рассказала глава города Евгения Рубцова на своей странице «ВКонтакте».

«Осталось внести последние рабочие штрихи и подписать несколько важных документов. Трудимся над этим вместе с министром строительного комплекса Рязанской области Вячеславом Юрьевичем Меньшовым. А учителя уже „обживаются“ в новых кабинетах, расставляя мебель и оборудование», — написала Рубцова.