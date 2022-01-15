В Рязанском районе при пожаре пострадал мужчина

Во время пожара в Рязанском районе пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Во время пожара в Рязанском районе пострадал 30-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 15 января, в 2:08. Загорелся многоквартирный двухэтажный дом. Огонь охватил кухню.

Пострадал мужчина 1991 года рождения, его госпитализировали.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали два автомобиля, восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы.