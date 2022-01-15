В рязанском минздраве рассказали о срабатывании пожарной сигнализации в ОКБ имени Семашко

В субботу, 15 января, в больнице имени
Тревожный сигнал о возгорании в 3-м корпусе поступил на пульт ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество) в 12:50. В больницу незамедлительно прибыли пожарные расчеты и сотрудники экстренных служб. С персоналом медицинского учреждения работники пожарной службы произвели обход и осмотр всех помещений корпуса, а также зданий, находящихся поблизости. Очагов возгорания и задымления обнаружено не было. Все отделения и службы больницы продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, ранее видео с пожарными автомобилями на территории ОКБ опубликовали в соцсетях очевидцы. В МЧС прокомментировали инцидент.