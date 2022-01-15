В Пронском районе легковушка налетела на нож трактора

В Пронском районе Renault Logan налетел на нож трактора. Авария произошла возле поворота на Новомичуринск со стороны Мамонова в начале пятого вечера 14 января, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронском районе Renault Logan налетел на нож трактора. Авария произошла возле поворота на Новомичуринск со стороны Мамонова в начале пятого вечера 14 января, сообщается на сайте ИД «Пресса».

При обгоне «Кировца», ехавшего по трассе Скопин — Рязань, автомобиль Renault Logan налетел на выступающий нож-«бабочку» и оказался в кювете.

«Мы возвращались из служебной командировки, торопились быстрее вернуться в офис. Впереди шел „Кировец“ Пронского ДРСУ. Убедившись, что трасса свободная, я начал его обгонять, но не учел выступающего ножа, навешенного сзади. Конечно, в случившемся виноват только я сам: торопился, не учел погодные условия, не заметил преграду… Из-за снега на дороге была „каша“, а под ней лед. Автомобиль получил мехповреждения: покорежено крыло, дверь, бампер. Но, слава Богу, что сами мы не пострадали: ни я, ни моя коллега», — рассказал водитель легкового автомобиля.

Водитель «Кировца» помог вытянуть из снега пострадавшую легковушку. Renault Logan смог самостоятельно продолжить движение.