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В Московском районе полицейские поймали пьяного рязанца на «Крайслере»
Ночью 15 января в Московском районе Рязани патрульные полицейские остановили нетрезвого рязанца, который управлял Chrysler Sebring. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 15 января в Московском районе Рязани патрульные полицейские остановили нетрезвого рязанца, который управлял Chrysler Sebring. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В 01:30 сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, следуя по маршруту патрулирования, на улице Костычева остановили для проверки автомобиль Chrysler Sebring. Полицейские заметили, что водитель ведет себя странно на дороге.

При общении с 52-летним мужчиной стражи правопорядка заметили признаки алкогольного опьянения и вызвали для дальнейшего разбирательства экипаж ДПС ГИБДД.

Госавтоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,674 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. Составлен административный протокол. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.