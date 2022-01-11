В Песочне во дворе застряла вторая за день машина скорой помощи

Инцидент произошел во дворе дома № 54 на улице Новоселов.

В Песочне во дворе застряла вторая за день машина скорой помощи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях во вторник, 11 января.

Инцидент произошел во дворе дома № 54 на улице Новоселов. На кадрах видно, как несколько мужчин толкают машину скорой помощи. Недалеко от них другой рязанец толкает застрявшую в снегу легковушку.

Ранее рязанцы рассказали, что на улице Большой машина скорой помощи застряла в снежной колее.