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Сорокина оценила качество уборки снега во дворах Рязани
Глава города Елена Сорокина проверила, как проходит уборка снега в рязанских дворах. Об этом она написала на странице «ВКонтакте» в субботу, 15 января.

Глава города Елена Сорокина проверила, как проходит уборка снега в рязанских дворах. Об этом она написала на странице «ВКонтакте» в субботу, 15 января.

«Сегодня предложила заместителю руководителя Госжилинспекции по Рязанской области Валерию Борисовичу Бибину вместе проехать по дворам. В среду в администрации собирали управляющие компании, дали установку — чистить дворы и въезды в них. Сейчас подводим промежуточные итоги и на следующей неделе повторно проведем совещание с УК, разберем их работу на конкретных примерах. Затинная, 26 и Либкнехта, 3 — была жалоба на расчистку двора. Здесь мы уже были во вторник, сегодня проверили еще раз. Ситуация изменилась — меры приняты, двор убран. Это радует. А вот въезд давно не чищен — надо повторить. Встретились со старшим по дому. УК начинает сбивать сосульки с крыши. Есть опасения — во время расчистки кровли можно ее повредить. Капремонт здесь был проведен пять лет назад. На предстоящей встрече с управляющими компаниями обозначим справедливую обеспокоенность жителей таким способом борьбы с наледью. Вариант решения есть — УК должна своевременно убирать снег с крыши, тогда наледь образовываться не будет, и рубить топорами лед не потребуется», — написала Сорокина.

По ее словам, на улице Грибоедова, 20, 22, 24 образцово расчищен проезд. На Циолковского, 16, 18, 29 была жалоба от жителей. Территория у этих домов убрана. У дома 16 надо прочищать подъезд к контейнерной площадке и въезд во двор. Также на Есенина, 108 было обращение по поводу некачественной уборки двора.

«Управление ЖКХ связались с управляющей компанией, рекомендовали в кратчайшие сроки выполнить работы. Чистят прямо сейчас. Хорошо, что хотя бы к нашему приезду убирают… Улица Гагарина, 81, 83 УК „Бытремсервис“ — въезд ужасный, большая колейность, двор не чищен. С нами Госжилинспекция. Жаль, что управляющая компания вовремя не почистила двор… Посмотрели еще территории этой У. К. Такая же ситуация и во дворах на Гоголя, 5, 7, 9. На Гоголя, 9 увидела трех дворников с лопатами, они сказали, что пока к работам не приступали, но скоро почистят… Время на раскачку давно закончилось. К тем, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, будем непреклонны — до тех пор, пока не добьемся, чтобы во всех дворах было чисто», — подытожила глава города.