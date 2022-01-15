Сорокина оценила качество уборки снега во дворах Рязани

Глава города Елена Сорокина проверила, как проходит уборка снега в рязанских дворах. Об этом она написала на странице «ВКонтакте» в субботу, 15 января.

Глава города Елена Сорокина проверила, как проходит уборка снега в рязанских дворах. Об этом она написала на странице «ВКонтакте» в субботу, 15 января.

«Сегодня предложила заместителю руководителя Госжилинспекции по Рязанской области Валерию Борисовичу Бибину вместе проехать по дворам. В среду в администрации собирали управляющие компании, дали установку — чистить дворы и въезды в них. Сейчас подводим промежуточные итоги и на следующей неделе повторно проведем совещание с УК, разберем их работу на конкретных примерах. Затинная, 26 и Либкнехта, 3 — была жалоба на расчистку двора. Здесь мы уже были во вторник, сегодня проверили еще раз. Ситуация изменилась — меры приняты, двор убран. Это радует. А вот въезд давно не чищен — надо повторить. Встретились со старшим по дому. УК начинает сбивать сосульки с крыши. Есть опасения — во время расчистки кровли можно ее повредить. Капремонт здесь был проведен пять лет назад. На предстоящей встрече с управляющими компаниями обозначим справедливую обеспокоенность жителей таким способом борьбы с наледью. Вариант решения есть — УК должна своевременно убирать снег с крыши, тогда наледь образовываться не будет, и рубить топорами лед не потребуется», — написала Сорокина.

По ее словам, на улице Грибоедова, 20, 22, 24 образцово расчищен проезд. На Циолковского, 16, 18, 29 была жалоба от жителей. Территория у этих домов убрана. У дома 16 надо прочищать подъезд к контейнерной площадке и въезд во двор. Также на Есенина, 108 было обращение по поводу некачественной уборки двора.