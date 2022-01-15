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Россиянам рассказали о способах выйти на пенсию досрочно
Для досрочного выхода на пенсию есть несколько оснований. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Для досрочного выхода на пенсию есть несколько оснований. Об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, такое право есть у граждан с продолжительным стажем работы. Он должен быть не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Выплаты предусмотрены, если возраст мужчины составляет 60 лет, женщины — 55 лет.

Также досрочную пенсию могут получать лица предпенсионного возраста, которые потеряли работу по независящим от них причинам: из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения штата. При выполнении ряда условий им доступна пенсия по безработице.

Для оформления пенсии важно, чтобы предложение о досрочном выходе поступило от работника службы занятости при условии невозможности найти кандидату подходящую работу даже после обучения по направлению службы занятости.

Досрочная пенсия безработному назначается без заявления. Финогенова подчеркнула, что при ее расчете используется тот же алгоритм, что и при расчете страховой пенсии по старости.

Также для тех, кто работал в условиях Крайнего Севера, начало пенсионных выплат устанавливается на пять лет раньше официального пенсионного возраста.