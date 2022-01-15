Путин поручил до 30 января доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Президент Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357-8, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — говорится в перечне поручения.

Исполнители должны подготовить доклад до 30 января.

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.