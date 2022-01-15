На Московском шоссе легковушка въехала в троллейбус

В Рязани на Московском шоссе столкнулись Chevrolet Cruze и троллейбус. Авария произошла днем в субботу, 15 января. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

В Рязани на Московском шоссе столкнулись Chevrolet Cruze и троллейбус. Авария произошла днем в субботу, 15 января. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

«ДТП на Московском шоссе, между „Барсом“ и „Премьером“, в сторону Московского. „Круз“ влетел в троллейбус, движение затруднено», — сообщается в посте.

По данным пресс-службы УМВД по Рязанской области, в аварии никто не пострадал.