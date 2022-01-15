\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
-3°
Вск, 16
-6°
Пнд, 17
-2°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.50 / 77.50 15:38
Нал. EUR 86.50 / 88.70 15:38
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
Вчера 12:08
2 294
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
6 383
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
9 416
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 939
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Гинцбург порекомендовал препарат для повторной ревакцинации от COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, при повторной ревакцинации, то есть делая прививку в третий раз, рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», однако людям старше 65 лет имеет смысл ставить двухкомпонентный «Спутник V».

Напомним, сейчас россиянам доступны вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н». В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — «Спутник М».