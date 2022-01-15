Гинцбург порекомендовал препарат для повторной ревакцинации от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при повторной ревакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, при повторной ревакцинации, то есть делая прививку в третий раз, рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», однако людям старше 65 лет имеет смысл ставить двухкомпонентный «Спутник V».

Напомним, сейчас россиянам доступны вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона-Н». В ноябре получила сертификацию первая российская вакцина от коронавируса для подростков — «Спутник М».