В Забайкальском крае полицейский во время погони случайно застрелил мужчину

Инцидент произошел в городе Балей.

В Забайкальском крае полицейский случайно застрелил убегавшего водителя во время погони. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел в городе Балей.

Ночью патрульный экипаж ГИБДД обратил внимание на Toyota Vista, ехавшую на большой скорости. На требования полиции водитель не отреагировал.

На выезде из города машина забуксовала. Водитель выскочил из салона и попытался сбежать.

«Побежав за правонарушителем, сотрудник ГИБДД произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. После этого он произвел непроизвольный выстрел, причинив мужчине огнестрельное ранение», — указали в ведомстве.

Как рассказали в полиции, сотрудник сразу вызвал «скорую» и оказал первую помощь пострадавшему. Однако прибывшие врачи констатировали смерть раненого. Погибшим оказался местный житель, неоднократно судимый.

«По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел. Приказом врио начальника УМВД сотрудник отстранен от несения службы», — добавили в пресс-службе.

По решению руководства регионального главка сформирована комиссия из числа представителей краевого УМВД. Она выехала в территориальный орган. Проводится проверка.