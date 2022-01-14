В Скопинском районе в ДТП с опрокинувшимся автомобилем пострадали двое
Авария произошла в четверг, 13 января.
В Скопинском районе в ДТП с опрокинувшимся автомобилем пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в четверг, 13 января, примерно в 13:10, на 81 километре трассы «Рязань — Пронск — Скопин».
По предварительным данным, 49-летняя рязанка на Kia Sorento не учла метеоусловия, не выбрала безопасный скоростной режим. Из-за этого водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
В результате получили травмы водитель и 57-летний пассажир Kia. Их госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.