В Скопине на женщину завели уголовное дело за незаконную продажу алкоголя

Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

В Скопине к уголовной ответственности привлекли женщину, которая незаконно продавала алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП Р. Ф. Она продолжила торговать спиртным из своего дома, несмотря на это.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». За преступление грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.