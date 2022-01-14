В рязанскую колонию пытались передать наркотики

Наркотики пытались передать в ИК-5 в упаковке с салом. Из упаковки извлекли 13 свертков.

В Рязанской области в исправительную колонию пытались передать наркотики. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Наркотики пытались передать в ИК-5 в упаковке с салом. Из упаковки извлекли 13 свертков.

На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в свертках было более 40 граммов марихуаны.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.