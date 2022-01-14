В рязанскую колонию пытались передать наркотики
Наркотики пытались передать в ИК-5 в упаковке с салом. Из упаковки извлекли 13 свертков.
В Рязанской области в исправительную колонию пытались передать наркотики. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.
Наркотики пытались передать в ИК-5 в упаковке с салом. Из упаковки извлекли 13 свертков.
На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что в свертках было более 40 граммов марихуаны.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.