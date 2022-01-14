В Рязанской области зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом

Всего за время пандемии от коронавируса умерли 2 674 рязанца.

В Рязанской области зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки от вируса умерил 13 человек, всего за время пандемии умерли 2 674 рязанца. Заболели за сутки 89 человек, всего — 62 715. Выздоровели за сутки 14 человек, всего — 58 168.

В России за сутки от коронавируса умерли 23 820 человек, всего с начала пандемии — 10 747 125. Выздоровели 24 952 человека, всего — 9 809 300. Умерли за сутки 739 человек, всего — 319 911.