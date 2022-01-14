В Рязанской области тракторист спас замерзающего человека

Тракторист чистил дорогу к селу Карповское. За 200 метров от околицы он увидел лежащего в снегу на обочине человека.

В селе Карповское Пронского района тракторист спас замерзающего человека. Об этом пишет ИД «Пресса».

Тракторист чистил дорогу к селу Карповское. За 200 метров от околицы он увидел лежащего в снегу на обочине человека. Мужчина подошел к нему. Убедившись, что тот жив, тракторист доехал до ближайшего дома в Карповском и рассказал, что человеку нужна помощь.

«По сути, Алексей Филюшкин спас жизнь Сергею, жителю нашего села. Он инвалид и наверняка замерз бы в сугробе, если бы Алексей вдруг не заметил бы его, а мы вовремя не среагировали бы на сигнал, не созвонились бы с соседями и не доставили бы нашего односельчанина домой», — рассказали местные жители.

Родственники поблагодарили мужчину.

Сам водитель трактора не придал значения своему поступку.

«А зачем? — удивился он. — Спас и спас. Не мог же я проехать мимо».