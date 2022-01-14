В Рязанской области переименуют два министерства
Министерство промышленности и экономического развития переименуют в министерство экономического развития, а министерство культуры и туризма — в министерство культуры.
В Рязанской области переименуют два министерства. Проект постановления
В документе указано, что министерство промышленности и экономического развития переименуют в министерство экономического развития, а также министерство культуры и туризма — в министерство культуры.
При этом туризмом станет заниматься министерство экономического развития.
Переименование связано с «оптимизацией центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и распределения функционала между ними».