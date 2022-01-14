В Рязани засняли, как пассажиры толкают застрявшую на остановке маршрутку

Чтобы уехать, машину толкали пассажиры-женщины.

В Рязани засняли, как пассажиры толкают застрявшую на остановке маршрутку. Ролик выложили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел утром в пятницу, 14 января, на остановке «поселок Ворошиловка». На кадрах видно, как маршрутка № 45 забуксовала в снежной колее, а женщины толкают машину сзади.

«Богом забытая Ворошиловка, богом и людьми. С новым годом, 14 января», — прокомментировала автор видео.