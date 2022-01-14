В Рязани отметили 300-летие отечественной прокуратуры

С поздравлениями в адрес сотрудников прокуратуры выступили представители региональной власти, ветераны ведомства, солисты филармонии и Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Лучшие работники получили награды, почетные грамоты и ценные подарки от Генеральной прокуратуры России.

В пятницу, 14 января, в здании Рязанской областной филармонии прошло торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работников российской прокуратуры. В этом году одно из старейших отечественных ведомств отметило 300 лет своего основания.

«Сегодня органы прокуратуры компетентно работают практически во всех областях правового регулирования», — сказал в своем приветственном слове прокурор Рязанской области Иван Панченко. Благодаря их высоким человеческим и профессиональным качествам — гражданскому мужеству, решительности, порядочности и человечности осуществляется эффективный надзор за соблюдением законодательства, надежная защита гражданских прав и свобод".

С поздравлениями в адрес сотрудников прокуратуры выступили представители региональной власти, ветераны ведомства, солисты филармонии и Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Лучшие работники получили награды, почетные грамоты и ценные подарки от Генеральной прокуратуры России.