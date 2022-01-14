\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
Вск, 16
-6°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.50 / 77.50 17:34
Нал. EUR 86.68 / 88.70 15:38
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
5 часов назад
1 700
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
6 030
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
9 070
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 569
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на улице ограбили пенсионерку
Мужчина вырвал из рук пенсионерки пакет, в которым были сотовый телефон и 2800 рублей.

В Рязани на улице ограбили 64-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина сообщила в полицию, что незнакомец напал на нее на улице, когда она возвращалась домой. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Мужчина вырвал из рук пенсионерки пакет, в которым были сотовый телефон и 2800 рублей. Со слов рязанки составили портрет, ориентировку отправили на розыск коллегам из других отделов полиции Рязани.

Оперативники узнали в портрете 24-летнего мужчину, который живет в Приокском.

Рязанца ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Суд признавал его виновным в краже и преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция разыскала мужчину и установила, что он причастен к ограблению. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.