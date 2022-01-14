В Рязани на улице ограбили пенсионерку

Мужчина вырвал из рук пенсионерки пакет, в которым были сотовый телефон и 2800 рублей.

В Рязани на улице ограбили 64-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина сообщила в полицию, что незнакомец напал на нее на улице, когда она возвращалась домой. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Мужчина вырвал из рук пенсионерки пакет, в которым были сотовый телефон и 2800 рублей. Со слов рязанки составили портрет, ориентировку отправили на розыск коллегам из других отделов полиции Рязани.

Оперативники узнали в портрете 24-летнего мужчину, который живет в Приокском.

Рязанца ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Суд признавал его виновным в краже и преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция разыскала мужчину и установила, что он причастен к ограблению. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.