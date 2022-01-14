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В Рязани изменится схема движения маршрута № 50
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Рязани изменится схема движения маршрута № 50. Об этом сообщили в городской мэрии.

С субботы, 15 января, автобусы будут следовать через кардиодиспансер. Маршрут пройдет по улицам Гагарина, Стройкова, Островского в прямом и обратном направлении. Посадку и высадку пассажиров осуществят на остановках «Дворец Молодежи», «Кардиодиспансер», «Роддом № 2».

Также, по информации мэрии, изменится график движения ряда рязанских маршрутов с понедельника, 17 января.

  • На маршруте № 30М3 в «часы пик» сократят интервалы;
  • Маршрут № 23 будут обслуживать два автобуса вместо одного;
  • На маршрут № 55 («Кожзавод-Недостоево-ДПР-5») выйдут 6 автобусов.