В Рязани изменится схема движения маршрута № 50

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Рязани изменится схема движения маршрута № 50. Об этом сообщили в городской мэрии.

С субботы, 15 января, автобусы будут следовать через кардиодиспансер. Маршрут пройдет по улицам Гагарина, Стройкова, Островского в прямом и обратном направлении. Посадку и высадку пассажиров осуществят на остановках «Дворец Молодежи», «Кардиодиспансер», «Роддом № 2».

Также, по информации мэрии, изменится график движения ряда рязанских маршрутов с понедельника, 17 января.