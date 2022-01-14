В Путятинском районе фура въехала в отбойник

Грузовик Scania ехал со стороны Москвы в направлении Челябинска. Водитель не учел погодные условия и превысил скорость.

Утром в пятницу, 14 января, в Путятинском районе на 301-м километре федеральной трассы М5 «Урал» фура врезалась в отбойник. Об этом пишет ИД « Пресс а».

Грузовик Scania ехал со стороны Москвы в направлении Челябинска. Водитель не учел погодные условия и превысил скорость.

Мужчина не справился с управлением на снежной дороге. Грузовк врезался в ограждение и съехал в кювет. В ДТП никто не пострадал.

Проводится проверка.