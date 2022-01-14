В Подмосковье нашли труп 45-летнего пропавшего бизнесмена
О пропаже мужчины стало известно 6 января.
В Подмосковье нашли труп 45-летнего пропавшего бизнесмена из Тульской области. Об этом сообщило
Тело мужчины обнаружили на полигоне бытовых отходов.
«Злоумышленник подверг потерпевшего избиению, причинив повреждения, несовместимые с жизнью», — указано в сообщении ведомства.
По информации СМИ, погибшим оказался тульский бизнесмен. О его пропаже стало известно 6 января.
По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Тульской области. Его заключили под стражу. На данный момент специалисты продолжают следственные мероприятия.