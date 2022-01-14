В Подмосковье нашли труп 45-летнего пропавшего бизнесмена

О пропаже мужчины стало известно 6 января.

В Подмосковье нашли труп 45-летнего пропавшего бизнесмена из Тульской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Тело мужчины обнаружили на полигоне бытовых отходов.

«Злоумышленник подверг потерпевшего избиению, причинив повреждения, несовместимые с жизнью», — указано в сообщении ведомства.

По информации СМИ, погибшим оказался тульский бизнесмен. О его пропаже стало известно 6 января.

По подозрению в убийстве задержали 40-летнего жителя Тульской области. Его заключили под стражу. На данный момент специалисты продолжают следственные мероприятия.