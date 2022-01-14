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В почтовых отделениях Рязанской области за год выписали более 315 тысяч периодических печатных изданий

В почтовых отделениях Рязанской области за год выписали более 315 тысяч периодических печатных изданий.

Всего в отделениях Почты России и у почтальонов жители региона выписали 185 тысяч экземпляров газет и журналов, юридические лица — 30 тысяч. 100 тысяч экземпляров прессы оформлены через Интернет.

По итогам подписных кампаний 2021 года самым читающим районом Рязанской области стал Сараевский район. На тысячу жителей здесь оформили 247 абонементов на газеты и журналы. На второй строчке — Шацкий район с 200 подписками. Тройку лидеров замыкает Михайловский район — 158 периодических изданий.

Областные и районные издания составили 42% подписного тиража, 58% - федеральные газеты и журналы.

В топ самых популярных изданий у любителей читать бумажную прессу каждый год входят районные и областные газеты. Из федеральной прессы у рязанцев в области наибольшей популярностью пользуются газеты и журналы с региональными вкладками. Рязанцы также выписывают издания для детей и издания, в которых освещаются вопросы здоровья, садоводства и кулинарии.

Жители Рязанской области могут оформить подписку на издания на разный период времени (на один или несколько месяцев) через почтальона на дому, в почтовом отделении, дистанционно из любой точки мира — на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Добавим, что в 2021 году почтальоны региона доставили подписчикам более 3,7 млн. газет и журналов.