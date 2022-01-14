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В Алеканове по ночам уничтожают вековые деревья
Корреспонденты РЗН. инфо выяснили, кому принадлежит участок, почему работы по расчистке территории проводятся ночью и что планируется построить на опушке, где росли вековые деревья.

В селе Алеканово под Рязанью в конце августа прошлого года началась массовая вырубка вековых деревьев. Грузовая техника каждый день приезжала расчищать территорию.

Местные жители не знали, что планируется построить на участке. Многие предполагали, что на месте появится санаторий или пруд. Но на их многочисленные вопросы рабочие уходили от ответа. Поначалу деревья вырубали днем, но затем работы продолжились и ночью. Особенно от шума страдали жители ближайших к участку домов.

Корреспонденты РЗН. инфо выяснили, кому принадлежит участок, почему работы по расчистке территории проводятся ночью и что планируется построить на опушке, где росли вековые деревья. Подробности читайте в разделе «Публикации».