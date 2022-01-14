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Тариф системы «Платон» для дальнобойщиков повысят в два раза выше планируемого
С 1 февраля 2022 года плату поднимут на 20 копеек, вместо 10 ожидаемых. Она составит 2,54 рубля на километр.

Тариф системы «Платон» для дальнобойщиков повысят в два раза выше планируемого. Об этом сообщили на сайте «Росавтодор».

С 1 февраля 2022 года размер платы в системе «Платон» поднимут с 2,34 рубля до 2,54 рубля за один километр. Ранее «Росавтодор» ожидал повышения тарифа до 2,44 рубля.

«Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год», — говорится в сообщении.

В системе «Платон» зарегистрировано более 1 588 тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.