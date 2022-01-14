Рязанских водителей предупредили о рейде полиции
Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила безопасности в автомобилях, используют детские удерживающие устройства.
В пятницу, 14 января, в Рязанской области пройдет рейд автоинспекторов. Об этом сообщила
Проверки пройдут около детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.
Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила безопасности в автомобилях, используют детские удерживающие устройства.
За нарушения грозит штраф.