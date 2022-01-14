Рязанская мэрия рассказала о свободных местах в детсадах

Свободные места остались для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет.

Рязанская мэрия рассказала о свободных местах в детсадах. Сообщение об этом опубликовано на сайте горадминистрации.

В 2021 году в Рязани было 880 мест для детей раннего возраста. В конце декабря детей начали направлять в ясельные группы в пристройки детских садов №№ 99, 136 Железнодорожного района, № 110 Московского района, № 121, № 147 Октябрьского района и в здание яслей детского сада № 158 в Канищеве.

Свободные места для детей от 2 до 3 лет остались в детских садах:

№ 76 в поселке Приокский;

№ 110 на улице Великанова;

№ 99 в Горроще;

№№ 147, 149 в Дашково-Песочне.

Для детей от 1 года до 2 лет в детских садах: