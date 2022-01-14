\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
-4°
Вск, 16
-6°
ЦБ USD 75.77 1.2 15/01
ЦБ EUR 86.89 1.43 15/01
Нал. USD 75.50 / 77.50 17:34
Нал. EUR 86.68 / 88.70 15:38
Новости
Публикации
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
5 часов назад
1 699
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
6 030
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
9 070
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
23 569
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская мэрия рассказала о свободных местах в детсадах
Свободные места остались для детей от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет.

Рязанская мэрия рассказала о свободных местах в детсадах. Сообщение об этом опубликовано на сайте горадминистрации.

В 2021 году в Рязани было 880 мест для детей раннего возраста. В конце декабря детей начали направлять в ясельные группы в пристройки детских садов №№ 99, 136 Железнодорожного района, № 110 Московского района, № 121, № 147 Октябрьского района и в здание яслей детского сада № 158 в Канищеве.

Свободные места для детей от 2 до 3 лет остались в детских садах:

  • № 76 в поселке Приокский;
  • № 110 на улице Великанова;
  • № 99 в Горроще;
  • №№ 147, 149 в Дашково-Песочне.

Для детей от 1 года до 2 лет в детских садах:

  • № 76 в поселке Приокский;
  • № 110 на улице Великанова;
  • № 99 в Горроще;
  • № 136 на улице Гоголя;
  • № 121 на улице Зубковой;
  • № 158 на улице Бирюзова.