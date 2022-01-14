Рязанцы собрали деньги на трактор для расчистки улицы от снега

Жители 2-й Новоселковской улицы рассказали, что с наступлением зимы к ним ни разу не приехали коммунальные службы, чтобы убрать снег.

Рязанцы собрали деньги на трактор для расчистки улицы от снега. Об этом жители Карцево сообщили РЗН. инфо в пятницу, 14 января.

Жители 2-й Новоселковской улицы рассказали, что с наступлением зимы к ним ни разу не приехали коммунальные службы, чтобы убрать снег. Каждый день люди вынуждены выходить на уборку сами.

После сильных снегопадов рязанцы не выдержали и собрали деньги на трактор для расчистки улицы.