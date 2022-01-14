Рязанцы рассказали о «пустующих автобусах», следующих к единому центру вакцинации

Рязанцы рассказали о «пустующих автобусах», следующих к единому центру вакцинации. Пост опубликован в соцсетях в пятницу, 14 января.

«Довелось мне ехать на бесплатном автобусе УРТ, который возит людей вакцинироваться. Там ехал я один (не считая водителя) и все», — написал рязанец.

По его словам, около центра на остановке людей не было. «Забрали автобусы с 21 и 17 маршрутов, а люди по вечерам не могут уехать, зато автобусы эти бесплатные возят воздух. Прошу обратить на это внимание и вернуть автобусы на городские маршруты», — отметил пользователь.