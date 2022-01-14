Рязанцев предупредили об эвакуации автомобилей, мешающих уборке снега

Машины, нарушающие ПДД, отправляют на спецстоянку. За сутки в Рязани эвакуировали десять машин, водители которых допустили нарушения.

Рязанцев предупредили об эвакуации автомобилей, водители которых нарушают ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Машины, нарушающие ПДД, отправляют на спецстоянку. За сутки в Рязани эвакуировали десять машин, водители которых допустили нарушения.

С улицы Пугачева за остановку на тротуаре увезли автомобиль Hyundai. Несколько машин направили на спецстоянку с улиц Семинарской, Яблочкова и Право-Лыбедской. «Несмотря на штрафные санкции (статья 12.16 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей) некоторые водители умышленно или по неосторожности допускают такие нарушения. В результате на улицах областного центра создаются заторовые ситуации, возникают препятствия для спецтехники, занимающейся уборкой снега», — отметили в полиции.

В УВД подчеркнули, что машины эвакуируют ежедневно.