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Руководитель рязанской организации обманул налоговую на 120 миллионов рублей
По данным следствия, в период 2018—2020 годов директор коммерческой организации, являвшейся исполнителем государственных контрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах в связи оформлением фиктивных сделок по приобретению товаров и услуг у ряда предприятий, которые в действительности их не поставляли и не оказывали, уклонился от уплаты НДС с организации на сумму более 120 миллионов рублей.

В Рязани в отношении 37-летнего директора фирмы по строительству и ремонту дорог возбудили уголовное. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С 2018 по 2020 годы директор организации, исполнявшей госконтракты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включал в налоговые декларации ложные сведения о вычетах. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, в документации при исполнении контрактов компания отражала фиктивные затраты от «фирм-однодневок». Сведения включали в соответствующие налоговые декларации. Всего организация не заплатила 124 723 817 рублей налогов.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.