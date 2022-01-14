Под Волгоградом вторые сутки ищут девочку, пропавшую по пути в школу

О пропаже девочки в полицию заявила бабушка. Девочка утром ушла в школу, но не дошла до учебного заведения и не вернулась домой.

В Волгоградской области в Камышинском районе продолжают искать 15-летнюю девочку, которая пропала по пути из школы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

О пропаже девочки в полицию заявила бабушка. Девочка утром ушла в школу, но не дошла до учебного заведения и не вернулась домой.

Ребенка ищут полиция, МЧС, военнослужащие и представители администрации.

Приметы: 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные ниже пояса, глаза карие.

Была одета: куртка зимняя оранжевая, коричневые сапоги, шапка зеленого цвета.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили сообщить по номерам телефона 02, 112, дежурной части МО МВД России «Камышинский» (84457) 2-09-00, дежурной части главка 30-43-45.